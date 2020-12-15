Hasan Kartal: "Başkan ve yöneticilerin dönemlerindeki borçlardan sorumlu olması lazım"
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Hasan Kartal: "Başkan ve yöneticilerin dönemlerindeki borçlardan sorumlu olması lazım"

15.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:17
Hasan Kartal:

0'ık galibiyetin ardından konuştu.

0'ık galibiyetin ardından konuştu. Kartal karşılaşmanın ardından Eskişehirspor'un ekonomik sorunlarını hatırlatarak, "Bu işin çözümü; yöneticiler ve başkanın dönemlerindeki borçlardan sorumlu olması lazım" dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal kulüplerin borçlarının yönetici ve başkanlarına kalması gerektiğini dile getirerek "Eskişehirspor yılların güzide bir kulübü. Taraftarıyla da güçlü bir kulüp ama ne hale düştüğünü görüyorsunuz. Bu hale gelmesindeki tek sebebin de ekonomik olduğunu da biliyoruz. Bu işin çözümü; yöneticiler ve başkanın dönemindeki borçlardan sorumlu olması lazım. Her yönetici ve kulüp başkanının sorumlu olması lazım. Bu şekilde bir kanun meclisten geçerse o zaman Eskişehir gibi güzide kulüplerimizi bu şekilde görmeyiz. İnşallah onlar da bir şekilde görmeyiz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Rizespor'un üstün bir futbol oynamasına rağmen ikinci yarısında sahada olmadığını fark ettiğini dile getiren Kartal, "İlk yarıda bizim çocuklar iyiydi, ikici yarıda bizim çocuklar yoktu. Hatta bizim hoca da kulübeye girdi. Üşüdüler mi ne oldu acaba. İkinci yarıda da konuk takım gayet iyi oynadı. İkinci yarıda onlar daha iyiydi. Bizim çocuklar iyi oynamadılar" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor karşısında galibiyet almak istiyoruz"

Sezona kötü başlayan Trabzonspor karşısında galibiyet almak istediklerini dile getiren Kartal Trabzonspor'unda son puan kaybı olmasını temenni ettiğini sözlerine ekleyerek, "Trabzonspor komşu ilimiz, komşu takımımız. Ben güzel bir futbol alacağını düşünüyorum. İyi bir hava, güzel bir ortam olur, inşallah güzel bir maç izleriz. İnşallah sakatlıklar olmaz, iyi bir kadro ile çıkarsak inşallah biz galip geliriz. Baştan da konuşmamak lazım çünkü erken öten horozun kafasını kesiyorlar. Dilerim Trabzonspor bize de yenilir ama ondan sonra kimseye yenilmesin" dedi.

Rizelileri Rizespor'u desteklemeye çağıran kulüp başkanı Kartal, "Abdullah Hocamız iyi bir hoca ve Trabzonlular da gerçekten takımlarına sahip çıkıyorlar. Rize'deki sahip çıkma ile Trabzon'daki sahip çıkma bir değil. Ben çok uğraşıyorum hiç değilse Nüfus kağıdında Rize yazanlar Rizesporlu olsun. Bunu her seferinde söylüyorum ama hala nüfus kağıdında Rize yazan birçok kişi bir başka takımın peşinde" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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