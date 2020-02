Hasan Çavuşoğlu'dan taraftara çağrı: Pikniğe gitmeyin, maça gelin

14.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:32

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, pazar günü Gençlerbirliği maçında taraftarın takımı yalnız bırakmamasını istedi. Çavuşoğlu, "Taraftarımız pikniğe gitmesin, takımı desteklesin" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste başarılı sonuçlar alan ve kupada yarı finale yükselen takımın gidişatıyla ilgili açıklama yaptı. Yoğun maç trafiğine girdiklerini, Türkiye'nin büyük takımlarıyla karşılaşmak durumunda kaldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Şükürler olsun kupada Galatasaray'ı eledik. Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Penaltıyı atmış olsaydık büyük ihtimalle galip gelme ihtimalimiz yüksekti. Kısmet böyleymiş. Takımımızın ve teknik ekibimizin başarılı bir grafik çizdiğini söyleyebiliriz" dedi.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"İkinci yarının başlamasıyla birlikte çok yoğun tempoya girdiklerini anlatan başkan Çavuşoğlu, "Önümüzde önemli Gençlerbirliği maçı var. Galatasaray ile içeride oynadığımız maçta taraftarımızın çok önemli desteği vardı. Her maçın öyle olmasını istiyoruz. Gençlerbirliği maçı bu pazar öğle saatinde. Taraftarımız pikniğe gitmesin, takımı desteklesin. Galatasaray maçında tribünün her tarafından destek vardı, her maç böyle olması lazım. Taraftara her zaman ihtiyacımız var. Allah'a şükür hem ligde hem kupada yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu."KİMSENİN HAKKI YOK"Antalya'nın Süper Lig'deki takımları Antalyaspor ile Alanyaspor'un kupada karşılaşacağını ifade eden Çavuşoğlu şöyle dedi: "Bir şehrin iki takımından birisi Türkiye Kupası finali oynayacak. Bu çok önemli. Antalya'nın takımları hepimizin takımları. Alanya - Antalya ayrımı yapmadan, taraftarımızın Alanya'ya yakışır şekilde hareket etmesini istiyoruz. Taraftarımızdan en önemli isteğimiz budur. Buradan gençlere sesleniyorum; sosyal medyadan birçok olumsuz eleştiri yazıyorsunuz. Bu eleştirileri kesinlikle yapmayalım. Hem kulübümüze, hem yönetime, hem Alanya'ya bu şekilde zarar verirsiniz. Futbol müsabakaları sahada oynanır ve orada biter. Oradaki neticeye herkes saygı duyar. Özellikle Antalya'nın iki takımının taraftarı arasında asla en ufak bir şey olmasını kesinlikle istemiyoruz ve kabul etmiyoruz. Bununla alakalı valimizle görüştük, Antalya ve Alanya'daki emniyet güçlerimizle de görüşmelerimiz sürüyor. Sosyal medyada olumsuz veya hakaret içerikli yazı yazanlara yasal işlem yapılacağının ve duyarsız kalınmayacağının bilinmesini istiyorum. Sonra bana kimse 'Bana şu oldu' diye yakınmasın. Kimsenin iki şehrin futbol takımının arasına girmeye, taraftarların arasına girmeye hakkı yok. Alanyaspor, Antalyaspor hepimizin futbol takımı. Hepsine destek vermek zorundayız. Alanya taraftarından kendini bilenler zaten böyle şeyler asla yapmaz. Birkaç kişi bunu yapmaya çalışırsa da önüne geçeriz. Alanyaspor'a zarar vermek isteyenleri de taraftar olarak asla kabul etmeyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Kaynak: DHA