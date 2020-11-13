Harry Styles kimdir? Harry Styles kaç yaşında, nereli?
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Harry Styles kimdir? Harry Styles kaç yaşında, nereli?

13.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:12
Harry Styles kimdir? Harry Styles kaç yaşında, nereli?

One Direction grubu eski üyesi Harry Styles kimdir? Harry Styles kaç yaşında, nereli? Harry Styles ve One Direction grubu!

Şarkıcı, Şarkı sözü yazarı, oyuncu, model Harry Styles kimdir? Harry Styles kaç yaşında, nereli? Tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

HARRY STYLES KİMDİR?

Harry Edward Styles 1 Şubat 1994, Worcestershire, İngiltere doğumlu, İngiliz şarkıcı, oyuncu, model, söz yazarı ve İngiliz-İrlandalı erkek müzik grubu One Direction üyesidir. 2017 yılında "Harry Styles" adlı albümüyle solo kariyerini başlatmış, 2019 yılında da "Fine Line" adlı albümünü çıkarmıştır. Harry Edward Styles 1 Şubat 1994 yılında Worcestershire'nin Redditch kasabasında doğdu. Gemma Styles adında bir ablası var. Harry 7 yaşındayken annesi ve babası boşandı. Holmes Chapel Comprehensive Okulu'nda eğitim gördü. Daha önce 'White Eskimo' adında bir grubun solistliğini yapmıştır. 2017'de vizyona giren Dunkirk adlı filmde rol aldı. 4 Haziran 2018'de Gucci'nin Men's Tailoring Kampanyasında modellik yaptı. Ayrıca 1 Ağustos 2019'da Gucci'nin Mémoire d'une Odeur adlı parfümünün tanıtım filmlerinde oynayarak büyük beğeni topladı.

HARRY STYLES VE ONE DIRECTION GRUBU

Harry, X-Factor'e "Isn't She Lovely" şarkısı ile katıldı (11 Nisan 2010 ) ve iki evet alarak Boot Camp'a geçti. Boot Camp'ta "Stop Crying Your Heart Out" adlı şarkıyı seslendirdi. Ancak diğer grup üyeleri gibi o da Boot Camp'ta elendi. Simon Cowell onların elenmek için fazla yetenekli olduklarını söylemiş ve erkek grubu One Direction'ı kurmuştur. Diğer dört arkadaşıyla birlikte One Direction olarak X-Factor'de final haftasına kadar başarıyla yarışıp yarışma üçüncüsü olmuşlardır. Up All Night, One Direction grubunun ilk albümüdür. 2012 yılında 2. stüdyo albümleri Take Me Home çıkmıştır. 3. stüdyo albümleri olan Midnight Memories 25 Kasım 2013'te çıkmıştır. Dördüncü albümleri olan Four ise bir sene sonra (Kasım 2014) piyasaya sürülmüştür. Zayn Malik'in gruptan ayrılmasından sonra, son albümleri olan Made in the A.M. (Kasım 2015) çıkarılmıştır.

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