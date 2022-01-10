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Haritada yer almayan kent

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Günümüzde Estonya sınırları içerisinde yer alan Sillamäe şehri, Sovyetler Birliği zamanında haritada yer almıyor ve yabancıların şehre girişine izin verilmiyordu.

Günümüzde Estonya sınırları içerisinde yer alan Sillamäe şehri, Sovyetler Birliği zamanında haritada yer almıyor ve yabancıların şehre girişine izin verilmiyordu. Sillamäe resmi olarak mevcut değildi. Çünkü Baltık Denizi kıyısındaki bu çok gizli şehir, Sovyetler Birliği nükleer endüstrisinin merkeziydi.

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