Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - Haberler | 3. Sayfa

Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu.

Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü hareket halindeyken cebindeki telefonun dikkatini dağıtması sonucu öndeki araca çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Caddesi üzerinde hareket halinde otomobil arkasından giden motosiklet sürücüsünün cebindeki telefonu çaldı. Dikkati dağılan sürücü önünde aniden duran araca çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü kazayı ucuz atlattı. Motosiklette maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(GE-BC -MA-Y)

Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı
Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı
Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı
Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

TEM Otoyolunda 3 tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı
TEM Otoyolunda 3 tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı
Tek teker giderken kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti
Tek teker giderken kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti
Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Mete Kalkavan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 08:31:19. #1.14#

title