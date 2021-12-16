Hamza Hamzaoğlu: Kendi sahamızda etkili bir takımız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Malatyaspor geçen sene çalıştığım bir kulüp ama şu anda işler iyi gitmiyor gibi görünüyor. Fakat bunlar bizim için hiçbir zaman avantaj gibi görünmemeli, aksine ne olacağı belli olmayan bir maç oynayacağız" dedi.

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-Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları