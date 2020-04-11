Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim Arda Turan'ın 6,5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan, bugün görüntülü olarak konuk olduğu 2. Sayfa programında yaşanan zor günlerden bahsederek "Gerekirse doğuma tek başıma giderim" dedi.

İkinci bebeğine 6,5 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan, koronavirüs salgınından dolayı vaktini evinde geçiriyor. 20 gündür karantinada olan Turan, hamilelik sürecinde yaşadıklarını anlattı.

"6 BUÇUK AYDA 4 BUÇUK KİLO ALDIM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına görüntülü olarak bağlanan Aslıhan Doğan Turan, aldığı kilolardan bahsederek "6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım.Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok" dedi.

"HAMZA İLE BOL BOL VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Her daim bakımlı olan ve lüks kıyafetleriyle dikkat çeken Turan, samimi açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ojelerimi kendim sürüyorum. Saçlarım düz olduğu için yıkayıp çıktığımda fönlü gibi oluyor. Karantinada bakım konusunda zorlanmıyorum. Bu süreçte Hamza ile bol bol vakit geçiriyorum. Dışarı çıkamadığımız için kendi bahçemizde zaman geçiriyoruz. Geçen gün beraber pizza yaptık. O bizi güldürüyor, biz onu... Çok eğlenceli bir çocuk."

"ARDA İLE HİÇ KAVGA ETMEDİK"

"Karantinada 20. günümüz. Arda ile hiç kavga etmedik. Bu aralar yardım işlerine çok konsantre. Arda yardım işlerinin gizli kalmasından taraftar ama bu kez farkındalık yaratmak için böyle bir paylaşım yaptı. Çok zor durumda olan insanlar var. Allah bir an önce şifa versin. Ben hiçbir evlilik 4x4'lük değil demiştim. Sanki kendi evliliğim 4x4'lük değilmiş gibi manşetler atıldı. Çok şükür benim güzel bir evliliğim var. Akşamları yemeğimizi hep baş başa yiyoruz. Arda bana hep yardımcı oluyor. Bu günlerde biraz mutfağa da girdim. Yeni şeyler denemeye başladım."

"KAFAM DOĞUMUMA TAKILIYOR"

"Diksiyonumun düzgün olduğuyla ilgili çok yorum geldi ama herhangi bir yerden teklif almadım. Çok teşekkür ediyorum, güzel yorumlara... Sunuculuk falan gündemimde değil. Karantina bitince şunu yaparız diye bir şey hiç düşünmedik. Doğumum var, benim kafam ona takılıyor. Kontrollerim var, ihmal edemem. Sürekli hastaneye girip çıkma durumum olacak. Benim önceliğim Hamza'yı, ailemi ve kendimi korumak. İnanın 'bu süreç bitsin şunu yapalım, bunu yapalım' diye bir şey konuşmadık. Sürecin ne kadar süreceğini ve nasıl devam edeceğini bilmiyoruz."

"GEREKİRSE DOĞUMA TEK GİDERİM"

"Hamileyim. Kendimi yüzde yüz doğallığa bırakmış durumdayım. Hamileyken böyle bir risk asla almam. Ben günlük rutin bakımlarımı yapıyorum. Bazı resimlerde dudaklarım olduğundan daha kalın çıkıyor. Konuşabilirler, beğenmeyebilirler... Bugünlerde düşüneceğim en son şey herhalde estetikçiye gitmektir. Doğumdaki koşulları hiçbirimiz bilmiyoruz. Arda inşallah yanımda olur. Benim gönlümden geçen çekirdek ailemin yanımda olması. Bu süreç bu şekilde devam ederse kimsenin sağlığını riske atmaya gerek yok. Gerekirse kendi başıma girer, ikinci çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım."

"ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ GÖRDÜĞÜMDE GÖZLERİM DOLUYOR"

"Geçen hafta kontrole gittim. Maskemi takarak, eldivenimi takarak hastaneye gittim. Kontrolümü yaptırdım, testimi yaptırdım döndüm. Hamza'da ne hissettiysem bunda da hissediyorum. Çok farklı bir duygu, çok değişik bir his. Bambaşka bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ultrason görüntüsünü her gördüğümde gözlerim doluyor."

"FATİH TERİM'E ÇOK ÜZÜLDÜK"

"Fatih Terim'e koronavirüs tanısı konulduğunda çok üzüldük. Kızları da çok üzülmüştür eminim. Allah bir daha yaşatmasın. Ben virüsten çok korkuyorum."