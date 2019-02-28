Ham Kürkte Ötv'nin Kalkması Kıymetli Kürk İhracatını Katlayacak"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, Ham kürkte ÖTV'nin sıfırlanması hakkında, "Bugün yayınlanana karar ile 15 milyar dolar değerindeki kıymetli kürk pazarında artık daha etkin rol oynayacağız" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ham kürkler ve dabaklanmış, aprelenmiş kürklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfıra düşürüldü. Ham kürkte ÖTV'nin sıfırlanması hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Bugün yayınlanana karar ile 15 milyar dolar değerindeki kıymetli kürk pazarında artık daha etkin rol oynayacağız. Bu ürünü üretebilen 3-4 ülkeden bir tanesiyken yüksek vergiler nedeniyle potansiyelimizi üretime yansıtamıyorduk. Bu karar ile kıymetli kürk ihracatımızı katlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Kıymetli kürkün ham maddesinde ÖTV'nin sıfırlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, "Ülkemiz dünyada 15 milyar dolar değerinde bir pazara sahip olan kıymetli kürkü üretebilecek 3 - 4 ülkeden bir tanesi. Ancak rakip ülkelerde olmayan ve yüzde 43'lere ulaşan KDV ve ÖTV yükü üretimimizi zorlaştırmaktaydı. Dünyanın en önemli kıymetli kürk ihracatçısı olabilecek sektörümüz dünya pazarından yeterli payı alamamaktaydı. Sektör olarak ham kürkte ÖTV'nin sıfırlanmasını büyük mutlulukla karşılıyoruz. Ham maddede ÖTV'nin kalkmasından sonra ihracatımızı çift haneli oranlarda artıracağımızdan ve dünyadaki sıralamamızı 2-3 basamak yukarı çıkaracağımızdan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

Ham kürk pazarında Türkiye'nin artık daha etkin rol alacağını belirten Şenocak, "İhracat hedeflerimizi daha da yukarılara taşıyacağız. İhracatın önündeki engellerin kalkması hem sektörümüzü hem de ülkemizi rahatlatacak. Türkiye'de kıymetli kürk için canlı hayvan üretimi yok. Sadece ham madde ve yarı mamul alıp üretiyoruz. Ayrıca belirtmek isterim ki bu ürünlerin üretiminde kullanılan hayvanların neredeyse tamamı çiftliklerde üretiliyor. Ham maddeye erişimde ÖTV'nin kalkmasıyla birlikte kayıt dışının da önüne geçilmiş olacak. Artık kayıt dışı işler kayıt içine alınabilecek. İDMİB olarak kıymetli kürkün ham maddesinde ÖTV'nin kalkması için yoğun çaba gösterdik. Burada özellikle vurgulamak istediğim husus mamul üründe ÖTV yüzde 20'den 25'e çıkarıldı. Bu tam olarak bizim de talebimizdi. Yurt içinde tüketilen kıymetli kürkte ÖTV'nin arttırılmasını destekledik, destekliyoruz. Bugün resmi gazetede yayınlanan karar ile ürünün üretilmesi için gerekli olan ham madde erişimine kolaylık sağlandı. Dolayısıyla kürkte ÖTV kalktı algısı tamamen yanlıştır, aksine ÖTV artmıştır. Bu uygulamanın biz ihracatçıları korumak amacıyla çıkarıldığını vurgulamakta da fayda görüyorum. Hükümetimizin bu noktada üretici ve ihracatçıyı düşünerek atmış olduğu bu adımı doğru anlamamız ve yorumlamamız lazım. Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmalarda konuyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da aktarmıştık. Konuyu en son Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz TİM delegeler çalıştayında da konuyu bakanlarımıza iletmiştik. Sektörümüzün en büyük sorunlarından birine bu kadar hızlı bir şekilde çözüm ürettikleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a sektörüm adına şükranlarımı sunuyorum. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'ye de desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA