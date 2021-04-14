Son dakika! Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu...O anlar kamerada
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Son dakika! Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu.

Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu...O anlar kamerada

Mersin'de, kuaförün önündeki halıyı çalan bir kişi, güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi

Görüntülere göre önce saklanan ardından tedirgin bir şekilde halıyı saran şüpheli, oturup halıyı sarması ve sağa sola bakması ilginç görüntüler oluşturdu

MERSİN - Mersin'de, kuaförün önündeki halıyı çalan bir kişi, güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre önce saklanan ardından tedirgin bir şekilde halıyı saran şüpheli, oturup halıyı sarması ve sağa sola bakmasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi'nde bulunan, Emine Çelik'e ait kuaförün önündeki halı, gece saatlerinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah iş yerini açan Çelik, kapısının önündeki halıyı göremeyince kamera kayıtlarını inceledi. Yaptığı incelemede bir kişinin halıyı çaldığını gören Çelik, polise başvurarak, şahıstan şikayetçi oldu.

Çelik, özellikle kısıtlama saatlerindeki hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmasını istedi.

Öte yandan şüpheli şahsın halıya çalma anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, iş yerinin yan tarafından eğilerek bahçeye giren şahıs, önce çiçeklerin arkasında bir süre saklanıyor. Ardından çevre kontrolü yapan şüpheli, oturur vaziyette halıyı sarmaya başlıyor. Sürekli sağa sola bakan ve tedirgin bir şekilde halıyı tamamen saran şahıs, ardından halıyı kolunun altına alarak, geldiği yerden geri gidiyor.

Son dakika! Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu...O anlar kamerada
Son dakika! Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu...O anlar kamerada
Son dakika! Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu...O anlar kamerada
Son dakika! Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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