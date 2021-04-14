Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi 3 bin 248 kişiye günlük iftar yemeği dağıtacak
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Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi 3 bin 248 kişiye günlük iftar yemeği dağıtacak

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Haliliye Belediyesi, ihtiyaç sahibi 3 bin 248 kişiye günlük iftar yemeği dağıtacak

Haliliye Belediyesince, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 3 bin 248 kişiye günlük sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

Haliliye Belediyesince, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 3 bin 248 kişiye günlük sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere dokunuyoruz" sloganıyla hareket eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda belirlenen ailelere, günlük sıcak yemek dağıtımında bulunan ekipler, ramazan ayı ile birlikte ailelerin iftar yemeklerini evlerine ulaştırmaya devam ediyor.

Belediye ekiplerince ramazan boyunca 706 aileye günlük 3 bin 248 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecek.

İftar yemeği alan vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Canpolat'a ve Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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