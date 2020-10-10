Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı

Galatasaray'ın Ümit Milli Takım ile Florya'da oynadığı hazırlık maçında sarı kırmızılıların Brezilyalı oyuncusu Marcao'nun, milli takımın genç oyuncusu Halil İbrahim Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edildi. Genç futbolcu sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında ikili mücadele sonrasında yaşanan gerilimde Marcao'nun, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve olaylar sonrası Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın 70. dakikada takımı sahadan çektiği iddia edildi.

"EL VERİLİP OYUNA DEVAM EDİLDİ"

Bu haber üzerine Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve tokat olayının yaşanmadığını duyurdu.

Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler yaşandığını belirten Halil İbrahim Dervişoğlu, "Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olay bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkilemeyeceğini açıklamak isterim" ifadelerini kullandı.