Halil Dervişoğlu kimdir, nereli? Halil Dervişoğlu kaç yaşında, hangi pozisyonda oynuyor?

Oynanan maç sonrası gündem olan Halil Dervişoğlu hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir, nereli? Halil Dervişoğlu kaç yaşında, hangi pozisyonda oynuyor? Halil Dervişoğlu Marcao tokat olayı nedir?

Milli takım oyuncularından olan Halil Dervişoğlu, son oynanan Galatasaray hazırlık maçının ardından gündeme geldi. Genç yetenek hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik. Halil Dervişoğlu kimdir, nereli? Halil Dervişoğlu kaç yaşında, hangi pozisyonda oynuyor?

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı yani Ümit Milli Takım'ın yıldızlarından Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya geldi.

Genç futbolcu Dervişoğlu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı. Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan genç oyuncu, bu sezon başında ise Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı. Geçen sezon toplam 26 resmi maçta forma giyen Halil, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Ümit Milli Takım'da ise toplam 8 maça çıkan genç yıldız, 3 gol kaydetti.

HALİL DERVİŞOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1999 yılında dünyaya gelen Halil Dervişoğlu, 21 yaşındadır.

HALİL DERVİŞOĞLU MARCAO TOKAT OLAYI NEDİR?

Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında ikili mücadele sonrasında yaşanan gerilimde Marcao'nun, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve olaylar sonrası Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın 70. dakikada takımı sahadan çektiği iddia edildi.

"EL VERİLİP OYUNA DEVAM EDİLDİ"

Bu haber üzerine Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve tokat olayının yaşanmadığını duyurdu.

Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler yaşandığını belirten Halil İbrahim Dervişoğlu, "Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olay bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkilemeyeceğini açıklamak isterim" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayla ilgili olarak Galatasaray'dan açıklama geldi.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Marcao ile Halil İbrahim Dervişoğlu arasında tartışma yaşandığı ancak olayda herhangi bir tokat atma hadisesinin olmadığı belirtildi.

İşte yapılan açıklama;

Futbol Takımı'mızın, Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor müsabakası hazırlıkları kapsamında Ümit Milli Takımı'mız ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı maça ilişkin Fanatik Gazetesi'nde yer alan "özel" içerikli haber ile alakalı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu'nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao Teixeira ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır.

İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından müsabaka yaklaşık 10 dakika daha devam etse de, teknik direktörümüz Fatih Terim'in, Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas'a yaptığı maçı bitirme teklifi üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması, aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır.

TOLUNAY KAFKAS: BÜYÜTÜLECEK BİR ŞEY YOK

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyuncular arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Onlar ne söylüyorsa doğrudur, başka bir şey yok. Ufak bir gerginlikten sonra oyuncular barıştı ve oyun devam etti. Hava yağmurluydu ve bir sakatlık yaşanmasın diye daha sonra maçı bıraktık. Bu kararı Fatih hocayla beraber verdik. Aramızda verdiğimiz kararla maçı sonlandırdık. Önemli ve büyütülecek bir şey yok." diye konuştu.