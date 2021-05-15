Halil Dervişoğlu kimdir? Hangi takımda, kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Halil Dervişoğlu'nun hayatı ve futbol kariyeri!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir, doğum tarihi kaç, boyu ve kilosu kaç, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Halil Dervişoğlu'nun hayatı ve futbol kariyeri ile ilgili bilgiler haberimizde.

Vatandaşlar tarafından merak edilen futbolcular arasında Halil Dervişoğlu geliyor. GS'nin genç oyuncusu Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, forma numarası kaç? Halil Dervişoğlu ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil İbrahim Dervişoğlu (d. 8 Aralık 1999; Rotterdam, Hollanda) santrfor mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk futbolcudur. Brentford'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Halil Dervişoğlu doğum tarihi : 8 Aralık 1999

Halil Dervişoğlu kaç yaşında : 21 yaşında

Halil Dervişoğlu boyu kaç : 1.87

Halil Dervişoğlu nereli : Hollanda doğumlu

Halil Dervişoğlu mesleği ne : Futbolcu

Halil Dervişoğlu mevkisi ne : Forvet

Halil Dervişoğlu forma numarası kaç : 11

Halil Dervişoğlu hangi takımda : Galatasaray

FUTBOL KARİYERİ

Sparta Rotterdam

10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı ve 2017-18 Tweede Divisie sezonunun başlarında kulübün yedek takımına girdi. 26 maçta 21 gol atınca, Mayıs 2018'de sözleşmesi uzatıldı ve kulübün başarısız Eredivisie küme düşme playoff mücadelesi sırasında ilk kez takım kadrosuna girdi. 2018–19 Eerste Divisie sezonunda ilk takım kadrosunda düzenli olarak yer aldı ve sezon sonu playoffları ile kulübün Eredivisie'ye yükselmesine yardımcı oldu.

Ağustos 2019'da, 1 Ocak 2020'den itibaren Brentford ile ön sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıktı ve beş gol attı ve ilk takım kadrosundayken 58 maça çıkıp 16 gol atarak kulüpten ayrıldı.

Brentford

9 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon € ücret karşılığında 1 Ocak 2020'den itibaren İngiltere Championsip kulübü Brentford'a katılmak için bir ön sözleşme imzaladı. 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı ve 3 Ocak 2020 tarihinde bir Brentford oyuncusu olarak tanıtıldı. Forvet mevkiinde sıranın gerisinde kaldığı 2019-20 sezonunun geri kalanında 7 maça çıktı ve 2020 Championship play-off finali mağlubiyetiyle sona erdi.

2020-21 sezonunun ilk ayında bir kez Championship yedek oyuncusu olarak kadroya girdi. Forvet sıralamasında Marcus Forss ve yeni imza atan Ivan Toney'in çok gerisinde kaldıktan sonra, 6 Ekim 2020'de sezonun geri kalanı için Twente'ye kiralandı. Sezon ortası transfer döneminin ilk gününde geri çağrıldı ve kulüpteki ilk golünü, 9 Ocak 2021 tarihinde Middlesbrough'a karşı 2-1 FA Cup üçüncü tur galibiyetinde açtığı ilk maçta attı.

Takıma katıldıktan iki hafta sonra 2020-21 sezonu sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı.

Twente (kiralık)

6 Ekim 2020 tarihinde Eredivisie kulübü FC Twente'ye 2020-21 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katıldı. 10 maç oynayıp gol atamadıktan sonra sözleşmesi 1 Ocak 2021 tarihinde feshedildi.

Galatasaray (kiralık)

22 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray tarafından yarım sezonluğuna kiralandığı açıklandı. 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçının 44. dakikasında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türk asıllıdır. Hollanda veya Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil edebilir. Türkiye'de 19 yaş altı ve 21 yaş altı seviyesinde milli futbolcu oldu.