Hakkarili dağcılardan zirve tırmanışı
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Hakkarili dağcılardan zirve tırmanışı

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi bir grup dağcı, zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

16.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:36
Hakkarili dağcılardan zirve tırmanışı

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi bir grup dağcı, zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, (TDF) İl Temsilcisi Naci Ertunç'un da aralarında bulunduğu 5 dağcı ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, 3 bin rakımlı dağa tırmanış yaptı.

Ertunç, bölgede zorlu ve güzel parkurlar olduğunu belirterek," Her dağcının gitmek isteyeceği bir bölgedir. Amacımız burayı dağcılara tanıtmaktır." dedi.

Kaynak: AA
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