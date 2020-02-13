Hakkari merkez ve 3 ilçesinde okullara kar tatili
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Hakkari merkez ve 3 ilçesinde okullara kar tatili

Hakkari merkez ve 3 ilçesinde okullara kar tatiliHAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, tatil edildi.

13.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:25
Hakkari merkez ve 3 ilçesinde okullara kar tatili

merkez ve 3 ilçesinde okullara kar tatili

HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile , Çukurca ve ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, tatil edildi.

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova, Çukuca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tetil edildi. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

Kaynak: DHA
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