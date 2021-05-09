Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Merkez Alandüz Bölgesindeki hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Merkez Alandüz Bölgesindeki hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet BOSTANCI EREN-14 (Kazan/Oğul-1) Operasyonu kapsamında; 08.05.2021 günü İlimiz Merkez Alandüz Bölgesinde JİHA ile 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Yapılan yakın hava desteği neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Seda Sayan Hakan Sabancı Chloe Loughnan
Spor Arda Turan Salih Uçan Gökhan Töre Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 21:58:10. #1.14#

title