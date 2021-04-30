HAKKARİ'DE YAYLA GÖÇÜ
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HAKKARİ'DE YAYLA GÖÇÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, ilkbaharın gelmesiyle besiciler, koyun sürüleriyle yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya başladı.

HAKKARİ'de, ilkbaharın gelmesiyle besiciler, koyun sürüleriyle yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya başladı. Günler süren zorlu yolculuk sonrası besiciler, sürüleri ile yaklaşık 5 ay yaylalarda kalıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla yayla sezonu da açıldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de besiciler, köylerden küçükbaş ve büyükbaşları ile birlikte yaylalara çıkmaya başladı. Hakkari'de hayvanlarıyla göç eden besiciler, yaklaşık 5 ay yüksek rakımlı yaylalarda kalıyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, kaldıkları süre içinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının otlarını biçiyor.

Yaklaşık 1500 küçükbaşını kiraladığı Çukurca ilçesine bağlı yaylaya götüren Mehmet Çiftçi, "Her yıl bahar aylarında bu şekilde yaylaya çıkıyoruz. Bu yaylada birkaç ay kalacağız. Daha sonra da başka yaylaya geçeceğiz" dedi.

Besici Necdet Duman ise günlerdir küçükbaş sürüsüyle yolda olduğunu belirterek, "Biz Işıklar köyünün Çavuşlu mezrasından geliyoruz. Rutin ilkbahar seferimiz. Bugün de yoldaki 4'üncü günümüz ama akrabalarımızla imece usulü yaptığımız için kolay geliyor" diye konuştu.

HAKKARİ'DE YAYLA GÖÇÜ
HAKKARİ'DE YAYLA GÖÇÜ
HAKKARİ'DE YAYLA GÖÇÜ
HAKKARİ'DE YAYLA GÖÇÜ
HAKKARİ'DE YAYLA GÖÇÜ
HAKKARİ'DE YAYLA GÖÇÜ
HAKKARİ'DE YAYLA GÖÇÜ
HAKKARİ'DE YAYLA GÖÇÜ
HAKKARİ'DE YAYLA GÖÇÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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