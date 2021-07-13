Hakkari'de masal ve doğum günü etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'de masal ve doğum günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

Hakkari'de masal ve doğum günü etkinliği Hakkari'de bir evin bahçesinde masal ve doğum günü etkinliği düzenlendi.

Hakkari'de masal ve doğum günü etkinliği

HAKKARİ - Hakkari'de bir evin bahçesinde masal ve doğum günü etkinliği düzenlendi.

Gazi Mahallesi'nde bir evin bahçesinde düzenlenen etkinliği Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ayyıldız, Hakkari Girişimci Kadınlar ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şeyma Dolunay, aileler ve çocukları katıldı. Katılımcılar beraberinde getirdikleri ev yapımı pasta ve değişik yemekleri etkinliğe katılanlara ikram etti. Pamuk prenses ve Batman kostümü ile çocuklar sevindirilerek, Pamuk Prenses ise sepetteki çikolataları çocuklara dağıttı. Doğum günü etkinliği düzenlenerek çocuklara yapılan pasta ikramı yapılarak çeşitli hediyeler verildi.

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ayyıldız, çocuklara masal anlatarak doğum günü etkinliği yaptıklarını belirterek, "Amacımız masalların geleneksel ve modern hallerini Hakkarili çocuklarla birlikte analiz etmekti. Hocamızın çocuğunun doğum gününü sıra dışı bir şekilde kutladık. Bu sefer hediyeleri doğum günü çocuğu diğer çocuklara verdi. Bu etkinliklerin devamı gelecek. Hakkari'nin masallarını derlemek ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Hakkarili çocukların masallarla büyümelerini istiyoruz ve dünya masallarını hem merkezdeki hem köydeki çocuklarla analiz etmek istiyoruz. Hiçbir destek almadan gönüllü olarak bu etkinliği düzenledik. Ayrıca HAGİKADER ile birlikte oyun evi ve kütüphanesi olmayan okullara da kütüphane ve oyun odası kuracağız" şeklinde konuştu.

Hakkari'de masal ve doğum günü etkinliği
Hakkari'de masal ve doğum günü etkinliği
Hakkari'de masal ve doğum günü etkinliği
Hakkari'de masal ve doğum günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Levent Yüksel Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkari'de masal ve doğum günü etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 10:15:24. #1.15#

title