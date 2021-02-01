Hakkari'de ekipler baygınlık geçiren hasta için seferber oldu
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Hakkari'de ekipler baygınlık geçiren hasta için seferber oldu

01.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:32
Hakkari'de ekipler baygınlık geçiren hasta için seferber oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hastanın yardımına İl Özel İdare ve sağlık ekipleri yetişti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hastanın yardımına İl Özel İdare ve sağlık ekipleri yetişti.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyünde yaşayan Rahime Aşkan (60) gece baygınlık geçirdi. Yolun kardan kapanması nedeniyle Aşkan'ı hastaneye götüremeyen yakınları, yardım talebinde bulundu.

Hastayı almaya giden ambulans kara saplanınca bölgeye İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Kara saplanan ambulansı bulunduğu yerden çıkaran ekipler, yolu da açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

4 saat süren zorlu çalışmanın ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, evde müdahale ettikleri hastayı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine götürdü.

Hasta yakını Kemal Aşkan, büyük fedakarlık göstererek köye ulaşan sağlık ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Bu arada, yolda mahsur kalan bir araçtaki 4 kişi de karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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