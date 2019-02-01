Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Mikayil Kılıç, "Şu an itibariyle de 8 bin liraya kadar herhangi bir ürünle ilgili veya aldığınız bir hizmetle ilgili sorun yaşarsanız hakem heyetlerimize başvurup çözüm bulabilirsiniz." dedi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında (OTSO), bu yıl 22'ncisi düzenlenecek olan "Tüketici Ödülleri" bilgilendirme toplantısına katılan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, tüketicinin korunmasına yönelik kanunun çok geniş çaplı ve birçok alanda düzenlemeler içerdiğini söyledi.

Bilinçli tüketimin önemine işaret eden Kılıç, "Tüketicilerimiz bilinçlendikçe haklarını arıyorlar. Özellikle hakem heyetlerimiz, hak aramayı kolaylaştırıyor. Şu an itibariyle de 8 bin liraya kadar herhangi bir ürünle ilgili veya aldığınız bir hizmetle ilgili sorun yaşarsanız hakem heyetlerimize başvurup çözüm bulabilirsiniz. Mahkemeye kadar gitmenize gerek yok." dedi.

Kılıç, iyi niyetli satıcı ve sağlayıcıların bilinçlenmesiyle istenmeyen durumların önüne geçilebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü bazen belki firma veya tüketici için de önemsiz olan bir anlaşmazlık bize yansıdığında teftiş kuruluna sevk ediyoruz. Arkadaşlar olayı teftiş ediyor ve kanuna göre yaptırımlar işlem başına veya sözleşme başına yapıldığı için çok ciddi miktarlara ulaşabiliyor. Biz de diyoruz ki bu konuda bilinçlenmeye ve sizinle ilgili olduğunu düşündüğünüz maddelere bakmakta fayda var. Çünkü bunun bir şikayet veya inceleme konusu olması halinde hiç istemediğimiz ama maalesef zaman zaman yapmak zorunda kaldığımız yaptırımlara firmalarımız muhatap oluyor."

Bu anlamda bilinçlendirme ve eğitimin önemini vurgulayan Kılıç, "Hem bilinçlendirme hem de iyi yapanlara da ödül vermek eğilimindeyiz. Bunu da 21 yıldır yapıyoruz. 1997 yılından beri de bakanlığımız 6 dalda tüketici ödül töreni yapıyor. Bilinçli tüketici ödülü de var ama özellikle de tüketici özel ödülüyle, tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü var. Bu başlıklarda Ordu'dan da bir arkadaşımız Sayın Bakanımızın elinden bir ödül alsın isteriz." şeklinde konuştu.

Ödülle ilgili 15 Şubat'a kadar başvuru alındığını aktaran Kılıç, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü kapsamında ödüllerin takdim edileceğini bildirdi.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Sıfır Atık" projesi yürütüldüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık projesi, bu ürünlerin doğmadan önlenmesi veya atıkların çevreye yayılmasını engellemek anlamında önemli bir proje. Bu seneki tüketici özel ödülünün teması sıfır atık ve israfın önlenmesi. Üretim sürecinden nihai tüketiciye ulaşan bütün süreçte bu yönde attığınız bir adım varsa, israfın önlenmesi anlamında bir inisiyatif aldıysanız veya sattığınız ürünlerle ilgili olan atıkların atılmasıyla ilgili bir bilgilendirme ya da buna benzer bir adım attıysanız bu noktada yapacağınız başvuru incelenecek ve Sayın Bakanın da takdir etmesi halinde inşallah buna ödül takdim edilecek."

OTSO Başkanı Servet Şahin'in de katıldığı toplantıda, Kılıç'ın konuşmasının ardından Ticaret Bakanlığı uzmanları sunum yaptı.

Kaynak: AA