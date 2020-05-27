Hak-İş TUAC üyesi oldu Hak-İş Konfederasyonu, OECD Sendika Danışma Komitesi (TUAC) üyesi oldu.

Hak-İş Konfederasyonu, OECD Sendika Danışma Komitesi (TUAC) üyesi oldu.

Hak-İş'ten yapılan açıklamada, konfederasyonun uzun süreden beri G20 platformlarından birisi olan ve işçilerin çıkarlarını temsil eden L20'de aktif ve etkin bir rol oynadığı, TUAC'ın 144'üncü İcra Kurulu Toplantısı'nda da üyeliğe kabul edildiği bildirildi.

İcra Kurulu Toplantısı'nda Hak-İş'in TUAC Başkanı Richard Trumpka, TUAC Genel Sekreteri Pierre Habbard ve tüm üye kuruluşların açık desteğini aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TUAC üyeliği ile konfederasyonun uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hak-İş'in TUAC üyeliği, konfederasyonumuzun uluslararası alandaki itibarının ve etkinliğinin yeni bir tescilidir. Üyesi olduğumuz bütün Uluslararası İşçi Konfederasyonlarında ve dünyanın neresinde temsil ediliyorsak Hak-İş'in ilkelerini, politikalarını ve görüşlerini en iyi biçimde anlatıyor, dünyadaki bütün işçilerin haklarına kavuşmaları için mücadele ediyoruz."

TUAC

1948 yılında kurulan ve merkezi Paris'te bulunan TUAC, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) örgütlü iş gücü ile önemli bir yüzünü oluşturuyor. 31 OECD ülkesinde 66 milyondan fazla çalışanı temsil eden 59 bağlı sendika merkezine sahip olan TUAC'ın, Brezilya, Endonezya, Rusya ve Güney Afrika'da partner ülkeleri bulunuyor.

Kaynak: AA