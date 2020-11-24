Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Kovid-19'un "meslek hastalığı" sayılmasına ilişkin açıklama Açıklaması
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Kovid-19'un "meslek hastalığı" sayılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

24.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:09
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Kovid-19'un

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kovid-19'un sağlık alanındaki tüm çalışanlar için meslek hastalığı kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kovid-19'un sağlık alanındaki tüm çalışanlar için meslek hastalığı kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Sağlık Komisyonunda Kovid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesine ilişkin fikir birliğine varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bu teklifin kapsamı ve teknik altyapısının net bir şekilde oluşturulmasını gerekli gördüklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Türkiye'de ilk kez Hak-iş Konfederasyonu olarak Kovid-19 salgınının tüm çalışanlar için meslek hastalığı sayılması talebimizi mart ayından itibaren basın açıklamalarında, raporlarımızda ve katıldığımız platformlarda dile getirdik. Bugün de yapılacak düzenlemenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde hazırlanması talebimizi yineliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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