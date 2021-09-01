HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Terör ve savaşların son bulduğu, barışın hakim olduğu bir dünya diliyoruz"
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HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Terör ve savaşların son bulduğu, barışın hakim olduğu bir dünya diliyoruz"

HAK-İŞ Başkanı Arslan: 'Terör ve savaşların son bulduğu, barışın hakim olduğu bir dünya diliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, terör ve savaşlar nedeniyle Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sivillerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil,...

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, terör ve savaşlar nedeniyle Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sivillerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir. Terörün ve savaşların olmadığı barışın hakim olduğu bir dünya özlemimizi bir kez daha dile getiriyor, Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla barışa ve savaşa karşı düşüncelerine yer verdiği yazılı bir açıklama yaptı. Arslan açıklamasında, dünyanın tarih boyunca büyük ve kanlı çatışmalara sahne olduğunu anımsatarak, "Dünyamız, yaşadığı iki büyük savaşın ardından 1 Eylül'ü 'Dünya Barış Günü' ilan etmiştir. Ancak barışın sadece gün ilanı ile mümkün olmadığı, yaşadığımız acı tecrübelerle görülmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kanlı çatışmalar devam etmekte, terör ve savaşlar nedeniyle sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde ödemektedirler" dedi.

"BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde katliamlar yaşanmaktadır"

Barışın ortadan kaldırılarak silahların kullanılması ve savaşların meydana gelmesi, ağır ekonomik ve sosyal faturalar ödenmesine yol açtığını ifade ederek, "Dünyanın pek çok bölgesinde insanlığın ve BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde katliamlar yaşanmaktadır. Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de, Myanmar'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, dünyada demokrasinin galip gelmesini, adalet ve barışın kazanmasını istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Nereden ve kimden gelirse gelsin, adı ve amacı ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşıyız"

HAK-İŞ Başkanı Arslan, konfederasyon olarak dünyayı tehdit eden en önemli unsurlardan birinin de terör örgütleri olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirterek, "FETÖ, PKK, DAEŞ, YPG, DHKP-C ve diğerleri olmak üzere terör örgütleri, ülke ve dünya barışını tehdit etmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, nereden ve kimden gelirse gelsin, adı ve amacı ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşıyız. Ülkemizde terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi destekliyor, terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz" dedi.

Terörün ve savaşların olmadığı, barışın hakim olduğu bir dünya özlemi içinde olduklarına dikkati çeken Arslan, silah seslerinin yer yüzünden silinmesini dileyerek Dünya Barış Günü'nü kutladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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