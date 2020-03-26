Haftanin'de şehit olan Uzman Onbaşı Karakaya'nın naaşı Manisa'ya getirildi Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının havanla yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Manisa'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının havanla yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Manisa'ya getirildi. 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törenin ardından Elçi Havalimanı'ndan, Manisa Ahkisar Askeri Havaliman'ına gönderilen şehit Karakaya'nın naaşı, kara yolu ile Turgutlu ilçesine götürüldü. Şehidin cenazesini yakınlarının yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban karşıladı. Turgutlu Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, ilçede düzenlenecek olan törenin ardından Turgutlu Şehitliği'nde toprağa verilecek. Kaynak: AA