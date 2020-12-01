Haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması ilk gününde Bağdat Caddesi havadan görüntülendi
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Haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması ilk gününde Bağdat Caddesi havadan görüntülendi

01.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:05

- Haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması ilk gününde Bağdat Caddesi havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni kısıtlamalar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe girdi.

- Haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması ilk gününde Bağdat Caddesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni kısıtlamalar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe girdi. Bu kapsamda haftaiçi saat 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasının ilki bugün uygulandı. Kısıtlama sonrası sessizliğe bürünen İstanbul'un en ünlü caddelerinden olan Bağdat Caddesi havadan görüntüledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hayata geçen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü. Genelgede belirtilen kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar dışında kimsenin sokağa çıkmadığı dakikalarda ünlü Bağdat Caddesi havadan görüntülendi. Polis kontrol noktalarının oluşturulduğu caddede vatandaşların büyük ölçüde kısıtlamaya uyduğu görülürken 4 Aralık Cuma gününe kadar saat 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cuma gününden itibaren ise Pazartesi'ye kadar hafta sonu tamamen evlerde olunacak.

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Haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması ilk gününde Bağdat Caddesi havadan görüntülendi
Haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması ilk gününde Bağdat Caddesi havadan görüntülendi
Haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması ilk gününde Bağdat Caddesi havadan görüntülendi
Haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması ilk gününde Bağdat Caddesi havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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