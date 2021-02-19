Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? 2021 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan uzun bir süre sonra, Kasım ve Aralık ayında yeniden uygulanmaya başlandı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kurallar ve yasak saatleri sürekli olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? 2021 Sokağa çıkma yasağı!

Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan uzun bir süre sonra, Kasım ve Aralık ayında yeniden uygulanmaya başlandı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kurallar ve yasak saatleri sürekli olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Vaka sayılarındaki ciddi düşüşün ardından her hafta gözler kabine toplantısındaydı. Peki, Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? 2021 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? İşte detaylar haberimizde...

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Aralık ayında alınan karar doğrultusunda 56 saat boyunca kesintisiz sürüyor. Öte yandan hafta içinde de belirli saat aralıklarında 81 ilde kısıtlama uygulaması devam ederken son dönemdeki günlük vaka sayılarında yaşanan azalma normalleşme beklentilerine neden oldu. Milyonların kilitlendiği Kabine Toplantısı ardından tüm sorular yanıt bulmuş oldu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları söyledi:

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.