Hafik'e 500 Kişilik Spor Salonu Yapılacak

Sivas Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Hafik ilçesine 500 kişi kapasiteli spor salonu yapılacak.

Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş ve Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan, Sivas istikametinden ilçeye giriş kısmına yapılacak spor salonu alanında incelemelerde bulundu.

Karakaş, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, spor salonu yapım ihalesinin 28 Haziran'da olacağını söyledi.

İhalenin ardından spor salonu inşaatının en kısa sürede başlayacağını aktaran Karakaş, "Öğrencilere ve ilçe halkına hitap edecek olan kapalı spor salonu birçok spor dalının yapılmasına imkan veren dizayna sahip olacak." dedi.

İlçe halkı ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda spor kurslarının da açılacağını dile getiren Karakaş, şöyle konuştu:

"Gelen talepler ve yapılan görüşmeler sonrasında bu eksikliğin giderilmesi için girişimlerde bulunduk. Böyle bir eksiklik olduğunu söyledik. Valimiz Davut Gül de bunu uygun gördü. Projemiz İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecek. Kadınlara ve erkeklere yönelik fitness salonu da yer alacak."

Belediye Başkanı İlhan ise, ilçeye yapılan yatırımların kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Yapılan spor salonu konum olarak ilçenin büyük bir kısmını görecek. Çevre yolunun Sivas'tan ilçe girişi yönünden de görülebilecek. Salonun 500 kişilik olması ciddi bir eksikliği giderecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.