Hafif ticari araç telefon trafosuna çarparak durabildi
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Hafif ticari araç telefon trafosuna çarparak durabildi

Hafif ticari araç telefon trafosuna çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç telefon trafosuna çarparak durabildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç telefon trafosuna çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar mahallesinde Mehmet Şahin idaresindeki Renault marka 27 E 2778 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki telefon trafosuna çarptı. Kazada telefon trafosu çarpmanın etkisiyle devrildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Hafif ticari araç telefon trafosuna çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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