Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101 marketlerinin medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!
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Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101 marketlerinin medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!

Koronavirüs sürecinde olumlu etkilenen sektörler neler merak edilirken, insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, analiz raporunu açıkladı. Buna göre, market zincirlerinin medyada ne kadar, ne şekilde yer aldığı ve reklam değerleri gibi ayrıntıları okuyucuya sunuldu.

Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101 marketlerinin medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!
22.09.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:59

Carrefour, Migros, BİM, A101 ve ŞOK market zincirleri perakende sektörünün önde gelen isimleri olarak covid-19 pandemi sürecindeolumlu etkilenen markalardan oldu. Habermetre, Mart ayından bu yana Türkiye'de görülen koronavirüs salgını boyunca en çok talep gören Carrefour, Migros, BİM, A101 ve ŞOK marketlerinin medyada ne kadar yer aldığını analiz etti. İşte, ayrıntılar...

PANDEMİ SÜRECİNDEN OLUMLU ETKİLENEN SEKTÖR: PERAKENDE

Salgında olumsuz etkilerle yüzleşen seyahat, yeme-içme ve giyim sektörlerinin yanı sıra bazı sektörler, koronavirüs döneminde büyük ivme yakaladı üstelik normalleşme süreciyle birlikte de yükselişinden bir şey kaybetmedi. Diğer yandan harcamalar, normalleşme ile birlikte koronavirüs salgını öncesindeki seviyelere döndü.

Salgın dönemine kıyasla normalleşme sürecinde tüketicilerin mobilya/dekorasyon harcamalarının yüzde 76, akaryakıt harcamalarının yüzde 58, elektronik harcamalarının yüzde 39, market/gıda harcamalarının ise yüzde 12 arttığı ortaya çıktı.

Pandemi dönemi ve pandemi öncesi dönem karşılaştırıldığında evde kalınan süreç boyunca market/gıda harcamaları ise yüzde 14 artış gösterdi.

MİGROS

En büyük süpermarket ve perakende zinciri olarak bilinen Migros, koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen pandemi sürecinde Türkiye'de en çok ziyaret edilen markalardan oldu. Habermetre medya analizine göre:

Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101'in medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!

Salgının Türkiye'de başladığı Mart ayından itibaren Migros hakkında 25 bin 278 haber yapıldı, 520 sitede manşette 4.804 saat yer aldı, 3 bin 465 haberle 29.223 saat anasayfada göründü. Migros ile alakalı haberler 39 milyon 568 bin 67 okuma elde etti. 1.719 defa Twitter'da paylaşıldı, 7.991.043 dolar reklam değerine ulaştı.

Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101'in medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!

CARREFOUR

Türkiye'nin büyük bir tüketici kitlesine sahip olan market zinciri Carrefor, pandemide en çok tercih edilenler arasındaydı. Habermetre verilerine göre:

Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101'in medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!

Carrefour hakkında 19 bin 794 haber yapıldı, 382 sitede manşette 3.589 saat yer aldı, 2 bin 573 haberle 21.489saat anasayfada göründü. Carrefour ile alakalı haberler 31 milyon 958 bin 263 okuma elde etti. 1.100 defa Twitter'da paylaşıldı, 5.743.717 dolar reklam değerine ulaştı.

Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101'in medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!

BİM

Birleşik Mağazalar A.Ş. açılımıyla Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşu olan BİM, pandemi sürecinde de geniş ürün yelpazesi ile en çok kazananlar arasında yer aldı. Habermetre medya analizine göre:

Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101'in medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!

BİM hakkında 17 bin 379 haber yapıldı, 281 sitede manşette 2.340 saat yer aldı, 3 bin 572 haberle 29.668saat anasayfada göründü. BİM ile alakalı haberler 26 milyon 505 bin 994 okuma elde etti. 977 defa Twitter'da paylaşıldı, 9.085.982 dolar reklam değerine ulaştı.

Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101'in medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!

A101

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş, 2008 yılından bu yana Türkiye perakendecilik sektöründe varlığını başarılı şekilde sürdüren öenmli market zinciridir. 81 ilde bulunan market, koronavirüste kar sağlayan markalar arasında yerini aldı. Habermetre medya analizine göre:

Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101'in medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!

A101 hakkında 7 bin 711 haber yapıldı, 90 sitede manşette 803 saat yer aldı, 1.731 haberle 19.009 saat anasayfada göründü. A101 ile alakalı haberler 15 milyon 584 bin 265 okuma elde etti. 403 defa Twitter'da paylaşıldı, 6.276.517 dolar reklam değerine ulaştı.

Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101'in medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!

ŞOK

ŞOK Marketler, 1995 yılından bu yana hızlı büyümesini sürdürürken, 2020 yılı Mart ayı itibariyle Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs sürecinde temel gıda alışverişi başta olmak üzere birçok üründe vazgeçilmezler arasında bulunmayı başardı. Tüketicinin pandemi sürecinde de tercihleri arasında yer edindi. Habermetre medya analizine göre:

Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101'in medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!

ŞOK hakkında 3 bin 20 haber yapıldı, 24 sitede manşette 207 saat yer aldı, 685 haberle 6.955 saat anasayfada göründü. ŞOK ile alakalı haberler 2 milyon 975 bin 791 okuma elde etti. 307 defa Twitter'da paylaşıldı, 1.559.357 dolar reklam değerine ulaştı.

Habermetre Migros, Carrefour, BİM, ŞOK, A101'in medyadaki yerini analiz etti! Pandemi sürecinde olumlu etkilenen perakende sektörü oldu!

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Kaynak: Haberler.com

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