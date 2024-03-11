Zülfiye Güneş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Zülfiye Güneş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı ise Zülfiye Güneş. Zülfiye Güneş kimdir? Zülfiye Güneş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ZÜLFİYE GÜNEŞ KİMDİR?

Tarih öğretmeni olan Zülfiye Güneş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan adayıdır.