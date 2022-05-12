Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi! Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Züleyha Ortak merak konusu oldu. İşte Züleyha Ortak hakkında merak edilen Züleyha Ortak kimdir, Züleyha Ortak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1987 35 yaşında İstanbul Züleyha Ortak ses sanatçısı, program sunucusu. Ağustos 2015'ten Ocak 2016'ya kadar TRT 1'de yayınlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yapmıştır. Albümleri Etnik Dillerde Livaneli Şarkıları - (Seyhan Müzik - 2010) Benden - (Z Ses Görüntü - 2012)

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