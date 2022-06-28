Zuhal Topal'la Yemekteyiz Deniz Bey kimdir? 28 Haziran Yemekteyiz 'Sinan Deniz Çelik' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Deniz Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Deniz Bey kimdir? Sinan Deniz Çelik kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (27 HAZİRAN - 1 TEMMUZ 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Faruk Bey

2. gün yarışmacısı : Sinan Deniz Bey

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedriye Hanım

5. gün yarışmacısı : Gönül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SİNAN DENİZ ÇELİK KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Haziran-1 Temmuz yeni hafta yarışmacılarından birisi Deniz Bey (Sinan Deniz Çelik) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Sinan Deniz Çelik yarışmaya Denizli'den katılmaktadır. Sinan Deniz Çelik, 31 yaşında ve resim öğretmenidir. Sinan Deniz Çelik, tekstil tasarımı yapmaktadır. Deniz Bey, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 28 Haziran Salı günü yarışmacısıdır.

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