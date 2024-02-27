Ziraat Türkiye kupası rövanş var mı, maçlar tek maç mı?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı kaç kaç? Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın önemli mücadelelerinden Ankaragücü Fenerbahçe maçı oynanıyor. Ankaragücü Fenerbahçe maçı kaç kaç merak ediliyor. Ziraat Türkiye kupası rövanş var mı, maçlar tek maç mı?

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Ankaragücü Fenerbahçe maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı saat 20.45'te başlayacak.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ankaragücü Fenerbahçe maçı Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RÖVANŞ VAR MI, MAÇLAR TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların sonunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.