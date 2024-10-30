Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Futbol severler, bugünün maç programını merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların ne zaman ve saat kaçta başlayacağı büyük bir merak konusu oluyor. ZTK maçları hakkında tüm detaylar haberimizde!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu bir gün daha yaşanacak. Futbolseverler, 30 Ekim 2024 tarihindeki maç programını ve saatlerini merakla bekliyor. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanından takımlar, kupada ilerlemek için sahaya çıkacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN MAÇ VAR MI?
12.00 Ağrı 1970 - Beyoğlu Yeni Çarşı
13.00 Silivrispor - Kayserispor
13.00 Muş 1984 - İnegölspor
13.30 Velimeşespor - Sebat Gençlik Spor
13.30 Ankara Demirspor - Talasgücü Belediyespor
13.30 Karşıyaka - Viranşehir
13.30 Osmaniyespor - Serikspor
13.30 Somaspor - Kütahyaspor
13.30 Elazığspor - Bursa Yıldırımspor
13.30 1954 Kelkit - Kepez Belediyespor
13.30 Derincespor - Tire 2021
13.30 Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor
13.30 Küçükçekmece Sinopspor - Erbaaspor
13.30 TM Kırıkkalespor - Yeni Malatya
13.30 Yalova Yeşilova Spor - Kırklarelispor
13.30 Aliağaspor - Anadolu Üniversitesi
13.30 Kuşadasıspor - Karaköprü
13.30 Fatsa Belediyespor - Karaman FK
14.30 İnegöl Kafkas - Hatayspor
17.30 Isparta 32 - Pazarspor
20.30 Yeni Orduspor - Şanlıurfaspor
ZTK MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Evet, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar var. 30 Ekim 2024 Çarşamba günü birkaç karşılaşma gerçekleşecek. 31 Ekim Perşembe günü maçları ise şu şekilde;
13.00 Bayburt GÖİ - Samsunspor
13.30 Efeler 09 - Adana 1954
13.30 Pendikspor - Ayvalıkgücü
14.30 Edirnespor - Petrolspor
17.30 İstanbulspor - Kilis Bld
20.30 Bursaspor - Turgutluspor