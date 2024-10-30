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Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Futbol severler, bugünün maç programını merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların ne zaman ve saat kaçta başlayacağı büyük bir merak konusu oluyor. ZTK maçları hakkında tüm detaylar haberimizde!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu bir gün daha yaşanacak. Futbolseverler, 30 Ekim 2024 tarihindeki maç programını ve saatlerini merakla bekliyor. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanından takımlar, kupada ilerlemek için sahaya çıkacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BUGÜN MAÇ VAR MI?

12.00 Ağrı 1970 - Beyoğlu Yeni Çarşı

13.00 Silivrispor - Kayserispor

13.00 Muş 1984 - İnegölspor

13.30 Velimeşespor - Sebat Gençlik Spor

13.30 Ankara Demirspor - Talasgücü Belediyespor

13.30 Karşıyaka - Viranşehir

13.30 Osmaniyespor - Serikspor

13.30 Somaspor - Kütahyaspor

13.30 Elazığspor - Bursa Yıldırımspor

13.30 1954 Kelkit - Kepez Belediyespor

13.30 Derincespor - Tire 2021

13.30 Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor

13.30 Küçükçekmece Sinopspor - Erbaaspor

13.30 TM Kırıkkalespor - Yeni Malatya

13.30 Yalova Yeşilova Spor - Kırklarelispor

13.30 Aliağaspor - Anadolu Üniversitesi

13.30 Kuşadasıspor - Karaköprü

13.30 Fatsa Belediyespor - Karaman FK

14.30 İnegöl Kafkas - Hatayspor

17.30 Isparta 32 - Pazarspor

20.30 Yeni Orduspor - Şanlıurfaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta?

ZTK MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evet, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar var. 30 Ekim 2024 Çarşamba günü birkaç karşılaşma gerçekleşecek. 31 Ekim Perşembe günü maçları ise şu şekilde;

13.00 Bayburt GÖİ - Samsunspor

13.30 Efeler 09 - Adana 1954

13.30 Pendikspor - Ayvalıkgücü

14.30 Edirnespor - Petrolspor

17.30 İstanbulspor - Kilis Bld

20.30 Bursaspor - Turgutluspor

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