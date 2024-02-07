Ziraat Türkiye Kupası 7 Şubat Çarşamba maç programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar listesi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları bu hafta oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 7 Şubat maç programı sporseverler tarafından takip ediliyor. Hafta sonları Trendyol Süper Lig karşılaşmaları oynanırken hafta içi ise Avrupa maçları ya da Türkiye Kupası maçları oynanıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?