Ocak 2024 zamlı memur ve emekli zammı ne kadar olacağı merak edilirken 5 aylık enflasyon verisine göre zamlı maaşlar hesaplandı. Zamlı memur maaşları ne kadar olacak ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacağı gündeme geliyor. Peki, Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Hangi memur ne kadar maaş alacak?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi!

Zamlı memur ve emekli maaş listesi gündeme gelirken en düşük memur maaşı ne kadar olacağı ve hangi memur ne kadar maaş alacak araştırılıyor. TÜİK kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay aylık yüzde 3,28 arttı, yıllık bazda ise yüzde 61,98 oldu. En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Detaylar haberimizdedir…

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon verisiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon verisine göre memur ve memur emeklileri yüzde 44,89'luk zammı şimdiden hak etti. Bu orana göre, en düşük memur maaşı 31 bin 881 liraya çıkacak. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 44,89'luk zammı şimdiden garantiledi. 5 aylık enflasyona göre en düşük memur emeklisinin maaşı 12 bin 543 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı ise 32 bin liraya yaklaşacak. Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon verisinin de eklenmesiyle memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ LİSTESİ

İşte 5 aylık enflasyona göre zamlı memur maaşları: