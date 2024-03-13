Zafer Doğantan kimdir? Gelecek Partisi Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı Zafer Doğantan kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı Zafer Doğantan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Zafer Doğantan kimdir? Gelecek Partisi Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı Zafer Doğantan kaç yaşında, nereli?
Zafer Doğantan kimdir? Gelecek Partisi Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı Zafer Doğantan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı Zafer Doğantan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Zafer Doğantan kimdir? Gelecek Partisi Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı Zafer Doğantan nereli? Detaylar haberimizdedir…
ZAFER DOĞANTAN KİMDİR?
Zafer Doğantan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.