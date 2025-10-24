Yüzyılın Konut Projesi şartları ne, üstüne ev, arsa olan başvurabilir mi? Yüzyılın Konut Projesi peşinat var mı, taksitler ne kadar?

500 bin sosyal konutu kapsayan dev projede 1+1 ve 2+1 daire tipleri yer alıyor. 55, 65 ve 80 metrekare büyüklüğündeki konutlar, yüzde 10'luk peşinatla ve 20 yıla yayılan taksit imkânıyla vatandaşlara sunulacak. Aylık ödeme tutarları ve toplam maliyetler netleşirken, Yüzyılın Konut Projesi dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesini hedefliyor. İşte proje kapsamındaki fiyatlandırma, ödeme koşulları ve diğer merak edilen ayrıntılar…

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüzyılın Konut Projesi için başvurular Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru süreci 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TESLİMLER NE ZAMAN OLACAK?

Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanacak. Konut teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak başlayacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeden yararlanmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

• Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin veya çocuklarının üzerinde herhangi bir tapu kaydı bulunmamalı.

• İstanbul'da aylık net hane geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olmalı. (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile terör mağdurları bu gelir şartından muaf tutulacak.)

• Başvuru yapılacak il veya ilçede en az 1 yıldır ikamet etme şartı aranıyor.

• Emekliler ve deprem bölgesinde yaşayanlar için ise nüfusa kayıtlı olma veya en az 1 yıl ikamet etme koşulu geçerli olacak.

PROJE KAPSAMI VE KONTENJANLAR

Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek.

• Konutlar 55, 65 ve 80 metrekare büyüklüğünde olacak ve 1+1 ile 2+1 daire tiplerinde tasarlanacak.

• 100 bin konut İstanbul'da, 30 bin 780 konut Ankara'da, 21 bin 520 konut İzmir'de yapılacak.

• Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin konut ayrılacak.

• Şehit aileleri, gaziler ve engelliler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, emekliler için yüzde 20, 18-30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

• Konutlar yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek.

ÖDEME KOŞULLARI VE FİYATLAR

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçeneğiyle satılacak. Aylık taksitler 6 bin 750 liradan başlayacak.

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN FİYATLAR

• 1+1 (55 m²) konutlar: 1.800.000 TL satış bedeli, 180.000 TL peşinat, aylık 6.750 TL taksit

• 2+1 (65 m²) konutlar: 2.200.000 TL satış bedeli, 220.000 TL peşinat, aylık 8.250 TL taksit

• 2+1 (80 m²) konutlar: 2.650.000 TL satış bedeli, 265.000 TL peşinat, aylık 9.938 TL taksit

İSTANBUL İÇİN FİYATLAR

• 1+1 (55 m²) konutlar: 1.950.000 TL satış bedeli, 195.000 TL peşinat, aylık 7.313 TL taksit

• 2+1 (65 m²) konutlar: 2.450.000 TL satış bedeli, 245.000 TL peşinat, aylık 9.188 TL taksit

• 2+1 (80 m²) konutlar: 2.950.000 TL satış bedeli, 295.000 TL peşinat, aylık 11.063 TL taksit

Yüzyılın Konut Projesi, uygun taksitli ödeme seçenekleri, geniş kontenjanları ve uzun vadeli kolaylıklarıyla dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlıyor. Başvurular 2025 sonunda başlayacak, teslimatlar ise 2027 baharında gerçekleştirilecek.