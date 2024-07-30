Yusuf Dikeç kimdir? Atıcılıkta gümüş madalya sahibi Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, atıcılık branşında 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya elde etti. Dikeç'in atıcılık sporundaki yeteneklerini ve performansını bir kez daha gözler önüne serdi. Olimpiyatlardaki bu önemli derecesiyle, spor camiasında ve olimpiyat takipçileri arasında büyük takdir toplayan Yusuf Dikeç kimdir? Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dünyaya geldi ve atıcılık sporunun başarılı isimlerinden biri olarak tanındı. Özellikle tabanca kategorilerinde yarışan Dikeç, spor kariyerini Jandarma Gücü Spor Kulübü çatısı altında sürdürüyor.

Dikeç, uluslararası arenada birçok başarıya imza attı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda hem 10 metre havalı tabanca hem de 50 metre tabanca disiplinlerinde ülkemizi temsil ederek büyük bir performans sergiledi. 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda, bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya ulaştı.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda da mücadele eden Yusuf Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. sırada yer aldı ve elemelerde yarışmayı sonlandırdı. Bu sonuç, onun atıcılık sporundaki azmini ve uluslararası rekabet gücünü ortaya koydu.

Yusuf Dikeç, Jandarma Genel Komutanlığı'nda Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesine sahip bir askerdir. 2024 Paris Olimpiyatları'nda, Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca dalında mücadele eden Dikeç, gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır.