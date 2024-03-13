Yunus Kırboğa kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yunus Kırboğa kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yunus Kırboğa kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Yunus Kırboğa kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yunus Kırboğa kaç yaşında, nereli?
Yunus Kırboğa kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yunus Kırboğa kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yunus Kırboğa kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yunus Kırboğa kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yunus Kırboğa nereli? Detaylar haberimizdedir…
YUNUS KIRBOĞA KİMDİR?
Yunus Kırboğa, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.