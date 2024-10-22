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Yunus Akgün Beşiktaş paylaşımı sonrası derbide oynayacak mı, cezalı mı?

Yunus Akgün Beşiktaş paylaşımı sonrası derbide oynayacak mı, cezalı mı?
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Yunus Akgün ne paylaştı? Yunus Akgün Beşiktaş paylaşımı, sonrası PFDK'ye sevk edildi. Yunus Akgün ne paylaştı? Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, sosyal medya paylaşımında Beşiktaş'a yönelik hakaret içerdiği iddia edilen bir şarkı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Bu durum, Akgün'ün Beşiktaş ile yapılacak kritik maçta forma giyip giyemeyeceği sorularını gündeme getirdi. Peki, Yunus Akgün BJK paylaşımı ne, ceza alacak mı?

Yunus Akgün Beşiktaş paylaşımı ne paylaştı? Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Beşiktaş'a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen bir şarkı kullanmış ve bu paylaşımı büyük bir tartışma başlatmıştı. Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çeken paylaşım sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. Bu gelişme, Akgün'ün Beşiktaş karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Peki, Yunus Akgün ne paylaştı? Detaylar!

YUNUS AKGÜN NE PAYLAŞTI?

Yunus Akgün, sosyal medya paylaşımında Beşiktaş'a hakaret içerdiği iddia edilen bir şarkı nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş durumda. TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca Akgün hakkında başlatılan disiplin süreci devam ederken, Galatasaraylı futbolcu için tedbir kararı alındı.

Bu tedbir kararı doğrultusunda, Yunus Akgün 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren PFDK'ya sevk edilmiş ve tedbirli olarak disiplin süreci sonuçlanana kadar maçlara katılamayacak. Bu durumda Akgün'ün Beşiktaş derbisinde sahada olup olamayacağı ise netlik kazanmamış durumda.

YUNUS AKGÜN NE PAYLAŞTI, BJK MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Yunus Akgün'ün yaptığı paylaşımda, arka planda çalan bir şarkı nedeniyle tartışma çıktı. Akgün'ün Instagram hesabında paylaştığı gönderinin arka planında yer alan müzik, Beşiktaş'a yönelik hakaret içerdiği iddia edilen sözler içeriyordu.

Yunus Akgün Beşiktaş maçında oynayacak mı, cezalı mı?

Bu şarkının paylaşımda yer alması, özellikle Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti ve olay sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçerek Akgün'ü PFDK'ya sevk etti.

YUNUS AKGÜN BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI NE?

Yunus Akgün'ün tartışmaya neden olan paylaşımı, Galatasaray'ın oynadığı bir müsabakanın ardından Instagram hesabında yapıldı. Akgün'ün paylaşımında Beşiktaş'a yönelik hakaret içerikli bir şarkı yer alıyordu. Bu durum, Galatasaray-Beşiktaş rekabetinin de etkisiyle büyük bir tepki topladı.

Yunus Akgün Beşiktaş maçında oynayacak mı, cezalı mı?

Sosyal medya kullanıcıları ve özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, Akgün'ün bu paylaşımını eleştirirken, olay medyada da geniş yankı buldu.

YUNUS AKGÜN INSTAGRAM SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NE?

Yunus Akgün'ün Instagram'da yaptığı bu paylaşım, kısa sürede büyük bir tepkiye neden oldu. Paylaşılan videonun arka planında kullanılan müzikte Beşiktaş'a yönelik hakaret içerikli sözler bulunuyordu. Bu paylaşımın ardından Akgün'ün PFDK'ya sevki, TFF tarafından resmî olarak duyuruldu.

TFF açıklamasında, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu YUNUS AKGÜN'ün aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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