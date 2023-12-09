10 ada için 7 günlük Yunan turist vizesi ücretini merak etmekte olan birçok kişi, Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Sorusunu araştırmakta. Peki, Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu?

Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu?

Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Sorusu, Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ücretinin açıklanması ile yanıt buldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis konu hakkın önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu?

YUNAN ADALARI 7 GÜNLÜK KAPI VİZESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürme taahhüdünde bulunan ortak bir bildiri imzaladılar. Görüşmenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri de Yunan hükümetinin Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için vize muafiyeti sağlama kararı oldu. Konu hakkında bir açıklama yapan Miçotakis, "İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik. 10 ada için Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi verilecek" dedi. Yapılan açıklamaların ardından Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ücreti netlik kazandı. Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak. Vizenin ücreti 60 Euro olacak.