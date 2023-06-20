Yüksük Çorbası tarifi! Masterchef Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Yüksük Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? Yüksük Çorbası hangi yöreye ait?

Masterchef 20 Haziran ana kadroya girme ilk turunda şefler tarafından Yüksük Çorbası yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Yüksük Çorbası yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Yüksük Çorbası yemek tarifi! Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Yüksük Çorbası yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Yüksük Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Yüksük Çorbası yemek tarifi nasıldır? Yüksük Çorbası yemeği nasıl yapılır? Yüksük Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

YÜKSÜK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 1 büyük kase mantı

- 1 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı kuru nane

- 1 çay kaşığı pul biber

- 1 et bulyon

- 1 su bardağı haşlanmış nohut

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı biber salçası

- Su (7-8 su bardağını geçmesin)

- Tuz

Servis için ;

- Limon

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencereye yağ alınır üzerine salça ilave edilip kavrulur ,asidi çıkınca rendelenmiş sarımsak ,pul biber ve nane eklenir, bir kaç tur karıştırılıp sıcak su ilave edilir.

Su kaynamaya başlayınca et bulyon eklenir tuz ayarlaması yapılır, mantılarda eklenip tencerenin ağzı açık şekilde pişmeye bırakılır nohut eklenip kısık ateşte çorba suyu kıvam alana kadar pişirilir.

Limon suyu ile servis yapılır.

Çorbaya kıvamı elde açma ev mantısının üzerindeki un veriyor. Eğer hazır mantı ile yapacaksanız çorbaya salçadan önce 1 yemek kaşığı un koyup kıvamı yakalayabilirsiniz.