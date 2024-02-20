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YouTube çöktü mü? 21 Şubat 2024 YouTube sorun mu var? YouTube neden açılmıyor?

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21 Şubat tarihinde YouTube'a giremeyen kullanıcılar, 'YouTube çöktü mü?', 'YouTube sorun mu var?' gibi sorularla arama motorlarında arama yapıyor. Dünya genelinde kullanıcıların raporlamalarına göre, popüler video paylaşma ve izleme platformu YouTube'da teknik problemler yaşanıyor. Peki, YouTube çöktü mü? 21 Şubat YouTube sorun mu var? YouTube neden açılmıyor?

Youtube çöktü mü? soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de en çok kullanılan video izleme sitesi olan Youtube'ta yaşanan kopukluklar nedeniyle Youtube çöktü mü? sorularına yanıt aranıyor. Peki, YouTube çöktü mü? 21 ŞubatYouTube sorun mu var? YouTube neden açılmıyor?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde YouTube uygulamasına 21 Şubat gününde bazı teknik problemler yaşanıyor.

YOUTUBE HAKKINDA BİLGİLER

YouTube, Google'a ait bir Amerikan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformudur. Merkezi San Bruno, Kaliforniya'da olan platform; 15 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı tarafından kuruldu. Platform; kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunmakta olup medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Genel olarak video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.

YouTube üzerindeki içerikler genelde bireyler tarafından yüklenir. Fakat CBS, BBC, Vevo, Hulu gibi şirketler ve diğer organizasyonlar da YouTube ortaklık programı ile içeriklerinin bir kısmını yayımlamaktadır. Site içi üyelik almayan kullanıcılar videoları izleyebilirken onaylı üyeler ise kendi yayın kanallarına video yükleyebilirler. Saldırganlık potansiyeli olan içerikler sadece on sekiz yaşından büyük olduğunu onaylayan üyeler tarafından izlenebilir. 2014 yılından itibaren üyeye para kazandırma modeline geçmiştir. Üye, hesap ayarlarından para kazanmayı aktif hâle getirdikten sonra yüklediği videolardan izlenme başına ödeme almaktadır. Örneğin 1 milyon izlenen videodan 2 bin-20 bin USD arası para kazanılabilmektedir. Ücret; videonun konusunun türüne ve farklı algoritmalara göre değişebilmektedir.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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