'Yoklukla büyüdüm, mağduriyete asla izin vermedim' Erdal Ayaydın başarı yolculuğunu anlattı

"İLKOKULDA ÇALIŞIP EVE PARA GETİRMEK ZORUNDAYDIK, YOKLUĞU YAŞADIK"

Erdal Ayaydın, programda çocukluk yıllarını anlatırken hayatın sorumluluğuyla çok erken yaşta tanıştığını dile getirdi. Sekiz kardeş olduklarını ve dört kardeşini kaybettiklerini söyleyen Ayaydın, ilkokul çağında çalışarak eve katkı sağlamak zorunda kaldıklarını ifade etti. "Geçim sıkıntısından dolayı 6-7 yaşlarında büyümek zorunda kaldım" diyen Ayaydın, çocukluğunda yapamadığı birçok şeyi bugün torunları için yapmaya çalıştığını belirtti. İstanbul'a geldiği ilk yılların da son derece zor geçtiğini vurgulayan Ayaydın, bu dönemi "İstanbul'a geldiğim ilk yıl cezaevinden daha beterdi" sözleriyle özetledi.

"YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ"

İş hayatındaki yolculuğunu da samimi ifadelerle aktaran Ayaydın, otomobil al-sat yaparken bir yıl sonra kendisini galerici olarak bulduğunu söyledi. Mobilya sektörüne planlı bir giriş yapmadığını, süreci çalışarak ve öğrenerek şekillendirdiğini anlatan Ayaydın, sektörel bilgisini zamanla geliştirdiğini vurguladı.

2017 yılında My Sweet Home markasını kurduğunu belirten Ayaydın, ortaklı iş yapmayı tercih etmediğini ve tek başına disiplinli bir yönetim anlayışıyla ilerlediğini söyledi. Bugün aynı çatı altında 30-40 mağazanın bulunduğu AVM'lerde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Ayaydın, "Çok büyük paralar kazanmak değil, yaptığım işi iyi yapmak derdindeyim" sözleriyle bakış açısını ortaya koydu. Satış sonrası hizmetin kaliteyi belirlediğini vurgulayan Ayaydın, müşteri mağduriyetine asla izin vermediğini özellikle dile getirdi.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İÇİN YAPTIĞIM, DEVEDE TÜY"

Programın en dikkat çeken bölümünde sosyal sorumluluk projelerine değinen Erdal Ayaydın, devlet okullarında kendi talebiyle kütüphaneler yaptırdığını ve bunu bir reklam değil görev olarak gördüğünü söyledi. 2026 yılı için çok özel projeler hazırladıklarını açıklayan Ayaydın, şehit ve gazi aileleri, askeri personeller ve emniyet güçlerine hiçbir kâr gözetmeden ürün satacaklarını duyurdu.

Bununla birlikte, her ay düğün yapamayan şehit ve gazi çocukları için 2-3 düğünü tamamen ücretsiz olarak kendi AVM'lerinde gerçekleştireceklerini belirten Ayaydın, ihtiyaç halinde ev eşyası desteği de sağlayacaklarını ifade etti. "Benim kendime büyük bir özür borcum var" diyen Ayaydın, bugüne kadar kendisi için değil ailesi ve başkaları için yaşadığını sözlerine ekledi.