YKS başvuruları ne zaman bitiyor? TYT, AYT, YDT başvuruları ne zaman?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvuruları tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre belli olan tarihin ardından araştırılıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? Tyt, AYT, YDT başvuruları ne zaman?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS oturumları, TYT-AYT- YDT sınavlarından oluşuyor. Başvuru işlemleri 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Buna göre YKS başvuruları bugün itibariyle başladı. YKS başvuru işlemleri 26 Şubat tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. 2024 YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacaktır.

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

YKS başvuru ücretleri belli oldu. Adayların ilk gireceği TYT (Temel Yeterlilik Testi) ücreti 295 TL olarak açıklandı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin aday girişi sayfasından yapabilirler.