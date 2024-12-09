Yerli Malı Haftası ne zaman? İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası 2024 yılında hangi gün olduğu merak ediliyor. Yerli Malı Haftası ne zaman 2024? Yerli Malı haftası nedir, neden kutlanır? sorularına yanıt aranıyor. Yerli Malı Haftası ne zaman 2024? Yerli Malı haftası nedir, neden kutlanır? Detaylar haberimizdedir…

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Yerli Malı Haftası, bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası adıyla kutlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

YERLİ MALI HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

Okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

YERLİ MALI HAFTASI'NDA NELER YAPILIR?

Yerli Malı Haftası adı üstünde yerli ürünlerin, Türk mallarının kıymetinin bilinmesi, sahip çıkılması ve kullanılması açısından önemli bir gündür. Her zaman hatırlanması gereken yerli malların önemi her yıl belirli haftalarda Yerli Malı Haftası olarak kutlamalarla hatırlanır. Bugün ayrıca Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası olarak da bilinir. Özellikle de çocuklara tutumun, yerli mallarının ve Türk ürünlerinin önemini aşılamak için okullarda bu haftada çeşitli kutlamalar ve etkinlikler yapılır. Bugün de herkes evlerinden çeşitli yiyecekler ve içecekler getirir. Yerli malları sergilenir ve çocuklara tanıtılır. Kermesler yapılır. Çocuklar hem eğlenir, hem öğrenir hem de yerler. Ayrıca bugün de çeşitli marketler, pazarlar ve gıda işletmeleri farklı kampanyalar yapar, .çeşitli kurumlarda kutlamalar, etkinlikler, indirimler yapılır.

YERLİ MALI HAFTASININ GEÇMİŞİ

Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı.