Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Yeni Yıla Binance TR ile Başlayın: 50 Milyon TRY Değerinde Ödül Havuzu Sizi Bekliyor!

Yeni Yıla Binance TR ile Başlayın: 50 Milyon TRY Değerinde Ödül Havuzu Sizi Bekliyor!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binance TR, 2025 yılına büyük bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor!

Binance TR, kullanıcılarına 2024 yılındaki destekleri için teşekkür etmek ve yeni yıl coşkusunu birlikte yaşamak amacıyla tasarladığı özel bir kampanya ile 50 milyon TRY değerinde ödül havuzu sunuyor. 16 Aralık 2024'te başlayan etkinlik, 31 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.

Dört Büyük Etkinlik, Birbirinden Değerli Ödüller

Bu yılın en kapsamlı kampanyasında Binance TR, hem yeni hem de deneyimli kullanıcılarına farklı kategorilerde çeşitli ödül fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında yer alacak büyük ödüller ise şu şekilde:

Hacim Şampiyonları ve Geleceğin Yatırımcıları –200.000 USDT

-Etkinlik Dönemi: 16 Aralık 2024, 20.00 (TSİ) – 16 Ocak 2025, 20.00 (TSİ)

-En yüksek alım-satım hacmine sahip ilk 20 kullanıcı, toplamda 50.000 USDT ödül havuzunu, etkinlik sayfası nda belirtilen hacim sıralaması ödül tablosuna göre paylaşacaktır.

-Kripto varlık yatırımına yeni başlayan kullanıcılar ise ilk alımlarını gerçekleştirdiklerinde 20 USDT hoşgeldin ödülü kazanacaktır.

İkinci Etkinlik – 200.000 USDT

-Etkinlik Dönemi: 17 Ocak 2025, 20.00 (TSİ) – 17 Şubat 2025, 20.00 (TSİ)

-Ayrıntılar 13 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

Üçüncü Etkinlik – 900.000 USDT

-Etkinlik Dönemi: 18 Şubat 2025, 20.00 (TSİ) – 18 Mart 2025, 20.00 (TSİ)

-Bu heyecan verici etkinliğin detayları 17 Şubat 2025'te duyurulacak.

Sürpriz Etkinlik – 150.000 USDT

-Detaylar için takipte kalın!

Katılım Çok Kolay!

Henüz Binance TR hesabınız yoksa hemen bir hesap oluşturarak kampanyaya katılabilirsiniz. Ödül kazanabilmek için etkinlik sayfasına gidip katılımınızı onaylamanız yeterlidir.

Kurallar ve Koşullar:

-Bu etkinlikten sadece Binance TR hesabına giriş yaptıktan sonra etkinlik sayfasını ziyaret eden kullanıcılar faydalanabilir.

-Yeni kullanıcı, etkinlik tarihi aralığında Binance TR hesabı açan kullanıcı olarak tanımlanır.

-Daha önce Binance TR hesabı olan ancak etkinlik başlama tarihinden önce kripto alım işlemi yapmamış olan mevcut kullanıcılar, Geleceğin Yatırımcıları ödül havuzundan faydalanabilirler.

-Geleceğin Yatırımcıları görevlerinde Al-Sat, Kolay Al-Sat, Otomatik Yatırım ve Dönüştür ürünlerinde yapılan tüm işlemler geçerlidir.

-Etkinliğe katılabilmek için alt işlem limiti yoktur.

--?Her kategorinin kazananlarına hak edişleri USDT veya USDC kuponları olarak dağıtılacaktır.

-Ödüller promosyonun sona ermesinin ardından 30 iş günü içinde hesaplara tanımlanacaktır.

-Geleceğin Yatırımcıları ödülleri ilk 7.500 kişi (150.000 USDT) ile sınırlıdır ve ilk gelen alır esası takip edilecektir.

-Binance TR, hacim arttırıcı sahte işlemleri, yasa dışı olarak toplu kaydı yapılmış hesapları, kendi çıkarına yapılan işlemleri ve piyasa manipülasyonu olarak kabul edilen işlemleri geçersiz sayma hakkını saklı tutar.

-Binance TR; bu etkinliği, hak kazanma hüküm ve kriterlerini, kazananların seçimini ve sayısını ve yapılacak herhangi bir işlemin zamanlamasını iptal etme, süresini uzatma, sonlandırma veya askıya alma da dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, önceden haber vermeden işbu Hüküm ve Koşulları tamamen kendi mutlak takdirine bağlı olarak belirleme ve/veya değiştirme veya üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve tüm kullanıcılar bu değişikliklere tabi olacaktır.

-Binance TR Kampanyalarının sunduğu hediye, ödül ve ayrıcalıklarla ilgili bilgilendirme alabilmek ve kazandığınız ödüllerden haberdar olabilmek için lütfen tıklayınız .

-Bu etkinliğe sadece bireysel hesaplar katılım sağlayabilir.

Risk Uyarısı: Kripto varlık yatırımları piyasa riski taşır. Binance TR, kullanıcıların alım-satım işlemlerinden kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Daha fazla bilgi için binance.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberler.com / Senem Zafer - Bitcoin
img

Söylediklerinden pişman olup Bülent Ersoy'un dizlerine kapandı
img

Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
img

Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türk ordusunun gücüne güç katacak

Son Dakika Haberleri

MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arhan Kayar neden öldü? Mimar Arhan Kayar kimdir? Menemenspor Ankaragücü CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Menemenspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 18 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sandık Kokusu CANLI izle! 18 Aralık Show TV Sandık Kokusu 39. bölüm CANLI izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.