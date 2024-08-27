Üye Girişi
Haberler

Yeni torba yasa çıktı mı? 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi? 2. torba yasada neler var, maddeler neler?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Torba Yasa kapsamında yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesi, yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi? Bu düzenlemenin Meclis'te görüşülmesi beklenirken, kamu kurumlarında görev yapan memurların gözü TBMM'ye çevrilmiş durumda. Peki, 2. torba yasada neler var, maddeler neler?

3600 ek gösterge Meclis'te kabul edildi mi? Daha önce polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için uygulanan 3600 ek göstergenin, bu düzenlemeyle birlikte 1. dereceden memur ve memur emeklilerine de verilmesi planlanıyor. Bu yasa, memur maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyeler üzerinde de önemli bir etki yapacak. Yeni torba yasa çıktı mı? 2. torba yasada neler var, maddeler neler? Detaylar haberimizdedir…

YENİ TORBA YASA ÇIKTI MI?

3600 ek gösterge konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Konya Milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge ile ilgili olarak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi sundu. Meclis'in tatile girmesi nedeniyle 3600 ek göstergeyle ilgili yeni detaylar geldiğinde güncel bilgilere yer verilecektir.

Yeni torba yasa çıktı mı? 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi? 2. torba yasada neler var, maddeler neler?

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3600 ek gösterge ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada önemli detaylar paylaştı. Bakan Işıkhan, "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ile bu kişilerin hak sahiplerinin ek göstergelerini yeniden düzenledik. Ayrıca, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz," ifadelerini kullandı. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin de uygulamaya konulması bekleniyor.

Yeni torba yasa çıktı mı? 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi? 2. torba yasada neler var, maddeler neler?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE NE KADAR VERİLECEK?

Torba yasa kapsamında, 90 bin taşeron işçiye kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik gibi önemli düzenlemeler ve birçok ekonomik konuda adımlar atılması bekleniyor. Bu düzenlemelerin Meclis'te görüşülmesiyle, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren değişiklikler hayata geçirilebilir.

Yeni torba yasa çıktı mı? 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi? 2. torba yasada neler var, maddeler neler?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 Ek Gösterge 3600 Ek Gösterge Vedat Işıkhan Memur Hukuk Gündem Eğitim Yaşam Politika Ekonomi Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Ağustos Euro kaç lira? Yeni torba yasa çıktı mı? 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi? 2. torba yasada neler var, maddeler neler? Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bolu tüneli neden kapalı? Bolu tüneli ne zaman açılacak? 27 Ağustos Bolu tüneli hakkında son gelişmeler... Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (27 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? 28 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 28 Ağustos aslan, oğlak, boğa burcu yorumu! BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? CANLI maç izle! (GALATASARAY YOUNG BOYS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Young Boys maçı nereden izlenir? Sevil Üstekin öldü mü? Sevil Üstekin neden öldü? Sevil Üstekin kimdir? Sevil Üstekin kaç yaşında, nereli? Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık? Kavanoz kokusu nasıl giderilir? Cam kavanoz kokusu nasıl gider? Cama sinen koku nasıl giderilir? Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde? Ne zaman emekli olurum? SSK- BAĞKUR emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 28 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2024 Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 güz dönemi akademik takvimi açıklandı mı? İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı?
title