Yeni torba yasa çıktı mı? 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi? 2. torba yasada neler var, maddeler neler?

3600 ek gösterge Meclis'te kabul edildi mi? Daha önce polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için uygulanan 3600 ek göstergenin, bu düzenlemeyle birlikte 1. dereceden memur ve memur emeklilerine de verilmesi planlanıyor. Bu yasa, memur maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyeler üzerinde de önemli bir etki yapacak. Yeni torba yasa çıktı mı? 2. torba yasada neler var, maddeler neler? Detaylar haberimizdedir…

YENİ TORBA YASA ÇIKTI MI?

3600 ek gösterge konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Konya Milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge ile ilgili olarak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi sundu. Meclis'in tatile girmesi nedeniyle 3600 ek göstergeyle ilgili yeni detaylar geldiğinde güncel bilgilere yer verilecektir.

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3600 ek gösterge ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada önemli detaylar paylaştı. Bakan Işıkhan, "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ile bu kişilerin hak sahiplerinin ek göstergelerini yeniden düzenledik. Ayrıca, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz," ifadelerini kullandı. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin de uygulamaya konulması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE NE KADAR VERİLECEK?

Torba yasa kapsamında, 90 bin taşeron işçiye kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik gibi önemli düzenlemeler ve birçok ekonomik konuda adımlar atılması bekleniyor. Bu düzenlemelerin Meclis'te görüşülmesiyle, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren değişiklikler hayata geçirilebilir.