Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran nereli? Detaylar haberimizdedir…

YASİN BAŞARAN KİMDİR?

Yasin Başaran, 1993 yılında Bakırköy'de dünyaya geldi ve eğitim hayatına Bartın'da başladı. İlköğrenimini tamamladıktan sonra ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2005 yılında atletizm takımına seçilerek Bartın'da ve Türkiye genelinde başarılı dereceler elde etti. Kariyerine metal sektöründe başlayarak 7 yıl boyunca bu alanda çalıştı. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. HÜDA PAR ile siyasi hayata adım atan Başaran, Bahçelievler gençlik kollarında başkanlık görevini üstlendi ve ilçe yönetiminde aktif olarak yer aldı. Başaran, evli ve iki çocuk babasıdır.